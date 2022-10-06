У Зеленського відреагували на заклик голови Європарламенту дати танки Україні

Кожна спроба ескалації з боку Росії має отримувати чітку відповідь від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Не лише політичну, а й зняття табу на постачання конкретної зброї. Для ефективнішого звільнення територій Україні потрібні сучасні танки", - сказав він, коментуючи заклик голови Європарламенту Роберти Метсоли надати танки Україні.

Як повідомлялось, голова Європарламенту Роберта Метсола раніше заявила, що країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати свою територію.

До цього президент України Володимир Зеленський звернувся до федерального уряду з проханням не виправдовувати відмову у постачанні танків поведінкою США чи інших країн, адже вони незалежні від інших держав.

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