Голова Європарламенту закликала країни ЄС розпочати постачання танків в Україну

Країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати свою територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європарламенту Роберти Метсоли, яку наводить France 24 .

"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть боротися, щоб повернути свою територію, а це означає, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - наголосила Метсола.

Вона додала, що дискусії про постачання танків мають стати ключовими для ЄС на тлі ескалації з боку Росії та успішного контрнаступу українських військових.

За її словами, країни, які погодяться розпочати постачання танків для ЗСУ, отримають компенсацію з Європейського фонду миру.

Також чиновниця наголосила, що передача танків Leopard Україні "не призведе до значного зниження" загальної обороноздатності окремих країн.

Вона зазначила, що повторить свій заклик під час саміту в Празі 7 жовтня, на якому будуть присутні лідери ЄС.