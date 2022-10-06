У Зеленского отреагировали на призыв главы Европарламента дать танки Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия. Для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки", - сказал он, комментируя призыв главы Европарламента Роберты Метсолы предоставить танки Украине.

Как сообщалось, глава Европарламента Роберта Метсола ранее заявила, что страны Евросоюза должны начать поставки танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать свою территорию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

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