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У Зеленського відреагували на виступ Путіна: показав свою неактуальність та розгубленість

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимира Путін під час свого послання до депутатів Федеральних зборів показав свою неактуальність та розгубленість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таежном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"…Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ…", - написав Подоляк.

Послання Путіна

Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Його промова тривала довше, ніж анонсували в Кремлі, але єдиною фактичною новиною з-поміж абсурду Путіна було те, що він оголосив про призупинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Зокрема, йдеться про двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

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