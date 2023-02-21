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У Зеленского отреагировали на выступление Путина: показал свою неактуальность и растерянность

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин во время своего послания к депутатам Федерального собрания показал свою неактуальность и растерянность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таежном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора"... Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ…", - написал Подоляк.

Послание Путина

Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Его речь продолжалась дольше, чем анонсировали в Кремле, но единственной фактической новостью из абсурда Путина было то, что он объявил о приостановлении участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В частности, речь идет о двустороннем договоре между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

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