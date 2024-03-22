У Зеленського відреагували на стрілянину в ТЦ під Москвою

Україна не причетна до подій у підмосковному торговому центі "Крокус Сіті хол" (Crocus City Hall) в Росії, де сьогодні ввечері сталася стрілянина. Дані події мають ознаки терору, що керівництво країни-агресора практикує проти власного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.
В оприлюдненому відеозверненні він відреагував на події у ТЦ під Москвою, та наголосив, що українська сторона до стрілянини не має жодного відношення.
Подоляк пояснив, що Сили оборони України дають відсіч російським загарбникам на свої території, у відповідності до міжнародно визнаних прийнятними методами ведення війни.
"Україна ніколи не застосовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Російської Федерації", - наголосив радник керівника ОП.
Натомість представник ОП нагадав, що Кремль неодноразово здійснював різні теракти у російських містах, зокрема з метою провокації. У цьому контексті Подоляк навів приклад, зокрема, "Норд-Оста", що називають терактом на Дубровці у Москві у жовтні 2002 року.
Також він нагадав про попередження на початку березня, що давали різні міжнародні диппредставництва, щодо загрози терактів у РФ у людних місцях, вірогідно з провокативною метою.
Подоляк закликав РФ "зупинятися в тероризмі як в методі війни" як проти громадян України, так і проти населення своєї країни.
На сьогоднішню стрілянину під Москвою відреагували також у Легіоні "Свобода Росії". Представники добровольчого формування зробили у Telegram офіційну заяву, у якій поклали відповідальність на події у Crocus City Hall на нинішнє керівництво країни-агресора.
"У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією", - йдеться у повідомленні.
У ЛСР зазначають, що цей теракт готувався, як і його медійне освітлення.
"Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанський цукор" - метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - наголошують добровольці.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.
Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.
Додамо, що у мережі також показали відео нападу у Crocus City Hall.
Як заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.
Також у Білому домі заявили про відсутність будь-яких ознак щодо можливої причетності України до подій у підмосковному ТЦ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.