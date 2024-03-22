У Зеленського відреагували на стрілянину в ТЦ під Москвою

В оприлюдненому відеозверненні він відреагував на події у ТЦ під Москвою, та наголосив, що українська сторона до стрілянини не має жодного відношення.

Подоляк пояснив, що Сили оборони України дають відсіч російським загарбникам на свої території, у відповідності до міжнародно визнаних прийнятними методами ведення війни.

"Україна ніколи не застосовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Російської Федерації", - наголосив радник керівника ОП.

Натомість представник ОП нагадав, що Кремль неодноразово здійснював різні теракти у російських містах, зокрема з метою провокації. У цьому контексті Подоляк навів приклад, зокрема, "Норд-Оста", що називають терактом на Дубровці у Москві у жовтні 2002 року.

Також він нагадав про попередження на початку березня, що давали різні міжнародні диппредставництва, щодо загрози терактів у РФ у людних місцях, вірогідно з провокативною метою.

Подоляк закликав РФ "зупинятися в тероризмі як в методі війни" як проти громадян України, так і проти населення своєї країни.

Реакція російських добровольців

На сьогоднішню стрілянину під Москвою відреагували також у Легіоні "Свобода Росії". Представники добровольчого формування зробили у Telegram офіційну заяву, у якій поклали відповідальність на події у Crocus City Hall на нинішнє керівництво країни-агресора.

"У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією", - йдеться у повідомленні.

У ЛСР зазначають, що цей теракт готувався, як і його медійне освітлення.

"Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанський цукор" - метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - наголошують добровольці.

Стрілянина у ТЦ під Москвою

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

Додамо, що у мережі також показали відео нападу у Crocus City Hall.

Як заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Також у Білому домі заявили про відсутність будь-яких ознак щодо можливої причетності України до подій у підмосковному ТЦ.