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У Зеленського відреагували на російський "план поділу України"

Україна, Середа 20 листопада 2024 23:06
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У Зеленського відреагували на російський "план поділу України" Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Російська Федерація вигадала "план поділу України". Однак на сьогодні він не можливий.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Міністерство оборони Росії розробило план розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та її поділ на частини.

Однак Подоляк заявив, що ключовий сценарій РФ - це знищення української державності.

"Це те про що Росія постійно думала. Це один зі сценаріїв. Він є базовий і поки він не реалізований, якщо Росія залишається "путінською", то вони будуть намагатися вирішити це так чи інакше", - пояснив він.

Водночас радник керівника ОП зауважив, що сьогодні з'явилися публікації, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до заморозки конфлікту.

"Так, безумовно. Бо що таке заморозка конфлікту? Він вирішив, що другий етап може завершитись додатковими надбаннями територій, на цих територіях він облаштує фортифікації, насичить їх зброєю, проведе модернізацію економіки і почне третій етап. Логіка тут зрозуміла", - підсумував він.

Подоляк підкреслив, що концепція знищення України це базовий сценарій, який вони хочуть реалізувати.

"Чи купить цей сценарій хтось? Я думаю, ні. Сьогодні сценарій можливий інший - це розділення Росії", - заявив він.

Росія зробила "план поділу України"

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явився так званий прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року від Російської Федерації.

За даними ЗМІ, даний план, який передбачає поділ України на три частини, можуть донести до нової адміністрації США через уряди та представників іноземних держав.

Водночас зауважимо, що Reuters з посиланням на джерела в Кремлі, повідомило про нібито готовність Путіна обговорювати з Трампом завершення війни в Україні, але на жорстких умовах.

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