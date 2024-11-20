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У Зеленского отреагировали на российский "план разделения Украины"

Украина, Среда 20 ноября 2024 23:06
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У Зеленского отреагировали на российский "план разделения Украины" Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Российская Федерация придумала "план разделения Украины". Однако на сегодняшний день он не возможен.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Министерство обороны России разработало план развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, предусматривающий ликвидацию Украины и ее раздел на части.

Однако Подоляк заявил, что ключевой сценарий РФ - это уничтожение украинской государственности.

"Это то о чем Россия постоянно думала. Это один из сценариев. Он базовый и пока он не реализован, если Россия остается "путинской", то они будут пытаться решить это так или иначе", - пояснил он.

В то же время, советник руководителя ОП отметил, что сегодня появились публикации, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к заморозке конфликта.

"Да, безусловно. Потому что такое заморозка конфликта? Он решил, что второй этап может завершиться дополнительными достояниями территорий, на этих территориях он обустроит фортификации, насытит их оружием, проведет модернизацию экономики и начнет третий этап. Логика здесь поняла", - подытожил он.

Подоляк подчеркнул, что концепция уничтожения Украины - это базовый сценарий, который они хотят реализовать.

"Купит ли этот сценарий кто-то? Я думаю, нет. Сегодня сценарий возможен другой - это разделение России", - заявил он.

Россия сделала "план разделения Украины"

Напомним, сегодня в сети появился так называемый прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года от Российской Федерации.

По данным СМИ, данный план, предусматривающий раздел Украины на три части, могут донести до новой администрации США через правительства и представителей иностранных государств.

В то же время заметим, что Reuters со ссылкой на источники в Кремле сообщило о якобы готовности Путина обсуждать с Трампом завершение войны в Украине, но на жестких условиях.

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