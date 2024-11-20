Росія зробила "план поділу України" і може запропонувати його США, - ЗМІ

Міноборони Росії розробило прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та її поділ на частини. Цей план Москва може дипломатичними каналами передати США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна" .

За інформацією джерел "Інтерфакс-Україна" в розвідувальному співтоваристві, план, який передбачає поділ України на три частини, можуть донести до нової адміністрації США через уряди та представників іноземних держав.

Як виглядає план Росії

Перша частина, згідно з російським планом, так звані "нові регіони Росії". Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та Крим з Севастополем, які мають офіційно стати частиною РФ. На цьому Москва зосереджена сьогодні.

Друга частина, за даними джерел агентства, - "проросійське державне утворення". Йдеться про формування "держави" з проросійською владою на територіях Києва, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей.

Це "державне формування" відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції, а також погодиться на російську військову присутність, за прикладом Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії.

Третя частина - "спірні території" на заході України. Йдеться про Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Закарпатську області, які Кремль планує розділити з сусідніми Угорщиною, Польщею та Румунією.

Прогноз Росії до 2045 року

Як зазначає агентство, росіяни у своєму прогнозі виділили чотири основні сценарії розвитку міжнародних процесів. Зокрема, Кремль виділив для себе два несприятливі сценарії - "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу". Вони можуть виникнути у разі програшу Росії чи заморозки війни з Україною.

Сприятливі для Москви сценарії - "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація". Вони передбачають перемогу Росії у війні з Україною.