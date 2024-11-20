Росія зробила "план поділу України" і може запропонувати його США, - ЗМІ
Міноборони Росії розробило прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та її поділ на частини. Цей план Москва може дипломатичними каналами передати США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
За інформацією джерел "Інтерфакс-Україна" в розвідувальному співтоваристві, план, який передбачає поділ України на три частини, можуть донести до нової адміністрації США через уряди та представників іноземних держав.
Як виглядає план Росії
Перша частина, згідно з російським планом, так звані "нові регіони Росії". Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та Крим з Севастополем, які мають офіційно стати частиною РФ. На цьому Москва зосереджена сьогодні.
Друга частина, за даними джерел агентства, - "проросійське державне утворення". Йдеться про формування "держави" з проросійською владою на територіях Києва, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей.
Це "державне формування" відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції, а також погодиться на російську військову присутність, за прикладом Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії.
Третя частина - "спірні території" на заході України. Йдеться про Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Закарпатську області, які Кремль планує розділити з сусідніми Угорщиною, Польщею та Румунією.
Прогноз Росії до 2045 року
Як зазначає агентство, росіяни у своєму прогнозі виділили чотири основні сценарії розвитку міжнародних процесів. Зокрема, Кремль виділив для себе два несприятливі сценарії - "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу". Вони можуть виникнути у разі програшу Росії чи заморозки війни з Україною.
Сприятливі для Москви сценарії - "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація". Вони передбачають перемогу Росії у війні з Україною.
Нагадаємо, у листопаді в США відбулися президентські вибори, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, який обіцяв швидко закінчити війну Росії проти України. Наразі Трамп не презентував жодного власного офіційного плану завершення війни, були лиш чутки та заяви від його оточення, які були не на користь України.
У середу, 20 листопада, західне агентство Reuters з посиланням на джерела в Кремлі, повідомили про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна обговорювати з Трампом завершення війни в Україні, але на жорстких умовах.
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