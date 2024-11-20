Путін готовий обговорювати з Трампом завершення війни в Україні, але на жорстких умовах, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін висловив готовність обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом можливість припинення вогню в Україні. Однак Москва не має наміру йти на значні територіальні поступки і вимагає, щоб Київ відмовився від прагнення вступити в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп, який обіцяв швидко завершити конфлікт, повертається в Білий дім в умовах посилення російських позицій. Наразі Росія контролює територію України розміром з американський штат Вірджинія, продовжуючи наступ найшвидшими темпами з початку вторгнення 2022 року.

За даними джерел, Кремль може погодитися на заморожування конфлікту на поточній лінії фронту. Водночас обговорюються варіанти поділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія вважає своїми, але повністю не контролює.

Крім того, Москва може розглянути можливість поступок у деяких районах Харківської та Миколаївської областей. Однак позиція щодо Криму залишається незмінною: цей регіон не буде предметом переговорів.

Путін наполягає, що будь-яка угода має враховувати "реалії на місцях" і побоюється короткочасного перемир'я, яке дасть змогу Заходу переозброїти Україну.

Україна, своєю чергою, продовжує наполягати на відновленні контролю над усією своєю територією в межах 1991 року. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не піде на поступки, поки останній російський солдат не залишить українську землю.

Рішення нинішньої адміністрації США про надання Києву далекобійних ракет ATACMS, які нещодавно використовувалися для ударів по російській території, може ускладнити переговорний процес. Москва розцінила це як «небезпечну ескалацію», що, на думку джерел, може посилити вимоги Росії.

Деякі експерти вважають, що угода про припинення вогню може бути досягнута швидко, щоб зупинити війну, в якій загинуло безліч людей. Однак укладення довгострокового договору, що враховує інтереси обох сторін, видається вкрай складним.

Росія, яка контролює понад 110 000 кв. км української території, наполягає на тому, що конфлікт є відповіддю на розширення НАТО і втручання Заходу у сферу російських інтересів. Київ і його союзники, зі свого боку, вважають вторгнення грубим порушенням суверенітету України.

Серед обговорюваних умов - постійний нейтралітет України, міжнародні гарантії безпеки та обмеження чисельності українських збройних сил. Однак розбіжності з ключових питань залишаються нездоланними.