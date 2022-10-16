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У Зеленського відреагували на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink для України

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Неділя 16 жовтня 2022 04:19
У Зеленського відреагували на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink для України Фото: Радник глави ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

В Офісі президента подякували засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП Михайла Подоляка.

Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту "Зоряних воєн", адептів темної сторони Сили - ситхів.

"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - зазначив Подоляк.

Саме так радник ОП відреагував на пост Маска, в якому той вказав, що SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.

Нагадаємо, днями Space X звернулася до Пентагону із закликом взяти на себе фінансування послуги Starlink в Україні.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Маск не хоче фінансувати Starlink в Україні. Що відбувається і які причини".

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