У Зеленського відреагували на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink для України
В Офісі президента подякували засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП Михайла Подоляка.
Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту "Зоряних воєн", адептів темної сторони Сили - ситхів.
"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - зазначив Подоляк.
Саме так радник ОП відреагував на пост Маска, в якому той вказав, що SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.
Нагадаємо, днями Space X звернулася до Пентагону із закликом взяти на себе фінансування послуги Starlink в Україні.
Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Маск не хоче фінансувати Starlink в Україні. Що відбувається і які причини".
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