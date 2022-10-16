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У Зеленского отреагировали на решение Илона Маска продолжить финансирование Starlink для Украины

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Воскресенье 16 октября 2022 04:19
У Зеленского отреагировали на решение Илона Маска продолжить финансирование Starlink для Украины Фото: Советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Офисе президента поблагодарили основателя Space X Илона Маска за решение продолжить финансирование системы Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

Чиновник подошел к ситуации с юмором, вспомнив персонажей из вселенной "Звездных войн", адептов темной стороны Силы - ситхов.

"Ты должен был уничтожить ситхов. Так что ты это сделал. Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", - отметил Подоляк.

Именно так советник ОП отреагировал на пост Маска, в котором тот указал, что SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.

Напомним, на днях Space X обратилась в Пентагон с призывом взять на себя финансирование услуги Starlink в Украине.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Маск не хочет финансировать Starlink в Украине. Что происходит и какие причины".

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