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У Зеленського відреагували на "псевдовибори" РФ в окупації

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Україна, Четвер 17 серпня 2023 17:14
У Зеленського відреагували на "псевдовибори" РФ в окупації Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Проведення росіянами псевдореферендумів чи так званих "виборів", не нестимуть жодного сенсу. Кремль проводить їх лише задля створення альтернативної реальності, яку так люблять в Москві.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Будь-які фіктивні ініціативи Росії на тимчасово окупованих територіях, як-от псевдореферендуми чи так звані "вибори", виконують лише пропагандистське завдання зі створення "альтернативної історії" та повністю позбавлені юридичного чи політичного сенсу", - сказав радник.

За його словами, організація таких заходів не матиме жодних інших наслідків, окрім безумовного кримінального переслідування їх організаторів в Україні й інших країнах світу.

"Спроба анексії територій, на яких досі тривають бойові дії, сама по собі є умисним злочином з особливо обтяжливими обставинами. Усі співучасники таких злочинів будуть поіменно встановлені та належним чином покарані", - наголосив Подоляк.

"Вибори" на окупованих територіях

Наприкінці травня в РФ внесли зміни до закону, який дозволяє проводити вибори на окупованих територіях. Тепер, 10 вересня під час місцевих виборів в Росії, псевдовибори пройдуть і на ТОТ.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати псевдовибори в той же день, що й вибори у Росії.

Ми також писали, що росіяни планують змусити жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області взяти участь в так званих "виборах", які пройдуть там у вересні.

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