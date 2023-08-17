ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского отреагировали на "псевдовыборы" РФ в оккупации

Новина українською →
Украина, Четверг 17 августа 2023 17:14
У Зеленского отреагировали на "псевдовыборы" РФ в оккупации Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Проведение россиянами псевдореферендумов или так называемых "выборов", не будут нести никакого смысла. Кремль проводит их только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Москве.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Любые фиктивные инициативы России на временно оккупированных территориях, например псевдореферендумы или так называемые "выборы", выполняют лишь пропагандистскую задачу по созданию "альтернативной истории" и полностью лишены юридического или политического смысла", - сказал советник.

По его словам, организация таких мероприятий не будет иметь никаких других последствий, кроме безусловного уголовного преследования их организаторов в Украине и других странах мира.

"Попытка аннексии территорий, на которых до сих пор продолжаются боевые действия, сама по себе является умышленным преступлением с особо отягчающими обстоятельствами. Все соучастники таких преступлений будут поименно установлены и должным образом наказаны", - подчеркнул Подоляк.

"Выборы" на оккупированных территориях

В конце мая в РФ внесли изменения в закон, разрешающий проводить выборы на оккупированных территориях. Теперь, 10 сентября во время местных выборов в России, псевдовыборы пройдут и на ВОТ.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать псевдовыборы в тот же день, что и выборы в России.

Мы также писали, что россияне планируют заставить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области поучаствовать в так называемых выборах, которые пройдут там в сентябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины