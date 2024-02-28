У Зеленського відреагували на події в Придністров'ї і розповіли, чи чекати ескалації

"Немає ніякої ескалації і не буде на цьому напрямку. Ці звернення абсолютно не мають сенсу. Пропагандистськи вони зробили заяву, але логістично Росія туди не має жодного шансу дістатися", - пояснив Подоляк.

Він зауважив, що події, що трапились сьогодні не викликають занепокоєння ні в Молдові, ні в Україні, ні в Євросоюзі.

"Чи буде це мати якісь інформаційні наслідки? Так, Росія буде це використовувати кілька днів. Це стандартні інформаційні програми. Вони ні на кого сьогодні не впливають", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що депутати Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії.

Сьогодні депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" звернулися до Росії з проханням про захист в умовах "посилення тиску Молдови".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що прохання так званої "Придністровської Молдавської Республіки" до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль.

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