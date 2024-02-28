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У Зеленского отреагировали на события в Приднестровье и рассказали, ждать ли эскалации

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Раскачивание ситуации в Приднестровье - это стандартная информационные программа, которая ни на кого сегодня не влияет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Нет никакой эскалации и не будет на этом направлении. Эти обращения абсолютно не имеют смысла. Пропагандистски они сделали заявление, но логистически Россия туда не имеет никакого шанса добраться", - пояснил Подоляк.

Он отметил, что события, которые произошли сегодня не вызывают беспокойства ни в Молдове, ни в Украине, ни в Евросоюзе.

"Будет ли это иметь какие-то информационные последствия? Да, Россия будет это использовать несколько дней. Это стандартные информационные программы. Они ни на кого сегодня не влияют", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты Приднестровья во время съезда 28 февраля будут якобы просить Путина о присоединении к России.

Сегодня депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" обратились в Россию с просьбой о защите в условиях "ужесточения давления Молдовы".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что просьба так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" в Россию о защите от Молдовы не была тем результатом, которого ждал Кремль.

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Молдова