У Зеленського відреагували на "переслідування" його літака дронами: що сказали

Нещодавно під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії, його літак переслідували невідомі дрони. Проте цей інцидент не вплинув та не змусив вносити зміни у візиті.
Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.
"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", - сказав Литвин.
Нагадаємо, 4 грудня видання The Guardian написало, що чотири невідомі безпілотники слідували за маршрутом польоту літака Зеленського під час його візиту до Ірландії.
За даними видання, літак приземлився в аеропорту Дубліна трохи раніше, ніж було заплановано. При цьому дрони досягли місця, де очікувався проліт Зеленського, "точно в призначений час".
Далі невідомі безпілотники кружляли над судном ВМС Ірландії, яке таємно направили в Ірландське море на тлі візиту президента України. В Ірландії вирішили не збивати дрони, а щодо корабля - він не мав засобів для нейтралізації БпЛА.
Якщо вірити джерелам The Journal, дрони злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі до двох годин. Наразі інцидент розслідується. Хто запустив і керував дронами - невідомо.
На думку ірландських правоохоронців, мета полягала у тому, або порушити прибуття літака Зеленського до Ірландії.
Також журналісти стверджують, що за даними служби безпеки Ірландії, дрони в аеропорту Дубліна були великими, дорогими, військового класу, тож інцидент можна вважати як гібридну атаку.
Нагадаємо, що візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Ірландії стався в ніч на 2 грудня. Під час візиту український лідер зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Міхолом Мартіном.
Також ми інформували, що Ірландія надасть Україні 100 млн євро на протидію комбінованим атакам РФ, і ще 25 млн євро - на енергетику.