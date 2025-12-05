У Зеленского отреагировали на "преследование" его самолета дронами: что сказали

Что известно об инциденте

Напомним, 4 декабря издание The Guardian написало, что четыре неизвестных беспилотника следовали по маршруту полета самолета Зеленского во время его визита в Ирландию.

По данным издания, самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше, чем было запланировано. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, "точно в назначенное время".

Далее неизвестные беспилотники кружили над судном ВМС Ирландии, которое тайно направили в Ирландское море на фоне визита президента Украины. В Ирландии решили не сбивать дроны, а относительно корабля - он не имел средств для нейтрализации БпЛА.

Если верить источникам The Journal, дроны взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. В настоящее время инцидент расследуется. Кто запустил и управлял дронами - неизвестно.

По мнению ирландских правоохранителей, цель заключалась в том, или нарушить прибытие самолета Зеленского в Ирландию.

Также журналисты утверждают, что по данным службы безопасности Ирландии, дроны в аэропорту Дублина были большими, дорогими, военного класса, поэтому инцидент можно считать как гибридную атаку.

Визит президента Украины в Ирландию

Напомним, что визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Ирландию произошел в ночь на 2 декабря. Во время визита украинский лидер встретился с премьер-министром этой страны Михолом Мартином.

Также мы информировали, что Ирландия предоставит Украине 100 млн евро на противодействие комбинированным атакам РФ, и еще 25 млн евро - на энергетику.