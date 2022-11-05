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У Зеленського відреагували на інформацію щодо допомоги РФ Ірану з ядерною програмою

Фото: Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, є підтвердженням формування нової осі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Посадовець зазначив, що така ситуація вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу.

"Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що, на думку американської розвідки, Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.

До слова, РФ потребує союзників, саме тому намагається розвивати зв'язки з Іраном та Саудівською Аравією.

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