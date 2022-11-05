У Зеленского отреагировали на информацию о помощи РФ Ирану с ядерной программой

Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой, является подтверждением формирования новой оси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Чиновник отметил, что такая ситуация требует иного подхода от Запада и стран Ближнего Востока.
"Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что, по мнению американской разведки, Иран ищет помощи в России для поддержки своей ядерной программы.
К слову, РФ нуждается в союзниках, именно поэтому пытается развивать связи с Ираном и Саудовской Аравией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.