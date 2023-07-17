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У Зеленського відреагували на атаку на Кримський міст

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кримський міст недовговічний, зважаючи на те, що росіяни його використовують, зокрема, для доставки техніки на озброєння на лінію фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування", - написав він.

Атака на Кримський міст

На Кримському мосту пролунали вибухи сьогодні вночі. РосЗМІ повідомляли, що було зруйновано один проліт в бік Тамані, а ще один у напрямку Керчі - було пошкоджено. Через це перекриті автомобільні та залізничні шляхи.

Джерела РБК-Україна повідомили, що міст атакували надводними дронами. Загалом, атака була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Офіційно в СБУ нагадали, що Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для росіян, а традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Водночас в Росії назвали інцидент терактом.

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Крымский мостМихайло Подоляк