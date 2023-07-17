У Зеленского отреагировали на атаку на Крымский мост

"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", - написал он.

Атака на Крымский мост

На Крымском мосту раздались взрывы сегодня ночью. РосСМИ сообщали, что был разрушен один пролет в сторону Тамани, а еще один в направлении Керчи был поврежден. Поэтому перекрыты автомобильные и железнодорожные пути.

Источники РБК-Украина сообщили, что мост атаковали надводными дронами. В целом атака была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил ВСУ.

Официально в СБУ напомнили, что Крымский мост - один из транспортных коридоров военных поставок для россиян, а традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

В то же время в России назвали инцидент терактом.

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