ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского ответили на заявление генсека ООН о "невозможности мирных переговоров"

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 15:31
У Зеленского ответили на заявление генсека ООН о "невозможности мирных переговоров" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента поражены фразой генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о "невозможности мирных переговоров" с РФ. Поскольку мир "вполне возможен" в конкретных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Фраза генсека ООН Антониу Гутерреша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько поражает", - написал Подоляк.

По его словам, мир в Украине вполне возможен, если:

  1. Агрессору напомнят наконец соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию.
  2. Перестанут считать частью ООН и Совбеза ООН.
  3. Россия выведет свои войска из Украины.

"Не нужно плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", - заметил Подоляк.

Что сказал генсек ООН

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в интервью El Pais сказал, что мирные переговоры между РФ и Украиной пока невозможны. По его словам, пока нет желания России "выйти из оккупированных ею территорий", а Украина "надеется их вернуть".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Офис президента Война России против Украины
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне