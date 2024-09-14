У Зеленського відповіли Путіну на погрози: робить це від страху

Він наголосив на тому, що "потрібні сильні рішення". На думку керівника ОП, терор можливо припинити, знищивши військові об‘єкти, з яких він бере початок.

"Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території РФ. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей", - зазначив Єрмак.

Він додав, що дозвіл на удари України вглиб Росії пришвидшить вирішення проблеми російського терору і не дозволить йому розповсюдитись на інші країни світу. Саме цього прагне російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив про нібито втягування НАТО у війну проти Росії, якщо союзники України дозволять їй бити далекобійними ракетами по території РФ.