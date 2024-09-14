У Зеленского ответили Путину на угрозы: делает это от страха

Он отметил, что "нужны сильные решения". По мнению руководителя ОП, террор можно прекратить, уничтожив военные объекты, с которых он берет начало.

"Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории РФ. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха упустить возможности убивать людей", - отметил Ермак.

Он добавил, что разрешение на удары Украины вглубь России ускорит решение проблемы российского террора и не позволит ему распространиться на другие страны мира. Именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, недавно Путин заявил о якобы втягивании НАТО в войну против России, если союзники Украины разрешат ей бить дальнобойными ракетами по территории РФ.