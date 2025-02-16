У Зеленського спростували фейки про заплановані зустрічі з росіянами

Інформація про нібито заплановані зустрічі з російськими представниками, що активно поширюється в медіа, виявилася фейком. Відповідаючи на запитання журналістів, президент України Володимир Зеленський зазначив, що не було зустрічей і не плануються, поки не буде напрацьовано чіткий план.

Однією з ключових тем, що обговорюються на міжнародній арені, є гарантії безпеки для України. Єрмак наголосив, що жодна угода, укладена без участі України, не буде прийнята.

"В гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів", - заявив Андрій Єрмак.

Незважаючи на тиск, переговори продовжуються. На додаток до дипломатичних зусиль, під час нещодавньої зустрічі з очільником МЗС Китаю, українська сторона нагадала про нещодавній удар Росії по Чорнобильській атомній електростанції.

Єрмак зауважив, що Росія створює серйозну ядерну загрозу для всього світу.

Переговори стосовно України

Вчора на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори у Саудівській Аравії, заявивши, що не має інформації про такі зустрічі. Він зазначив, що Україна не брала участі в обговореннях і не вела переговори на цю тему.

Зеленський додав, що нещодавно бачив у медіа повідомлення про можливу зустріч, але не знає, що саме за цим стоїть.

Президент також підкреслив, що Україна не погодиться на участь у переговорах за застарілим форматом, коли рішення приймаються без її безпосередньої участі. Він наголосив, що важливо зрозуміти: такі переговори, де Україна сидить "зайвим" учасником, як це було раніше, не можуть бути серйозними.