У Зеленского опровергли фейки о запланированных встречах с россиянами

Информация о якобы запланированных встречах с российскими представителями, активно распространяемая в медиа, оказалась фейком. Отвечая на вопрос журналистов, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не было встреч и не планируются, пока не будет наработан четкий план.

Одной из ключевых тем, обсуждаемых на международной арене, являются гарантии безопасности для Украины. Ермак подчеркнул, что ни одно соглашение, заключенное без участия Украины, не будет принято.

"В гарантиях безопасности нам нужны США. Мы никогда не примем решений, которые будут против украинских интересов", - заявил Андрей Ермак.

Несмотря на давление, переговоры продолжаются. В дополнение к дипломатическим усилиям, во время недавней встречи с главой МИД Китая, украинская сторона напомнила о недавнем ударе России по Чернобыльской атомной электростанции.

Ермак отметил, что Россия создает серьезную ядерную угрозу для всего мира.

Переговоры относительно Украины

Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии, заявив, что не располагает информацией о таких встречах. Он отметил, что Украина не участвовала в обсуждениях и не вела переговоры на эту тему.

Зеленский добавил, что недавно видел в медиа сообщения о возможной встрече, но не знает, что именно за этим стоит.

Президент также подчеркнул, что Украина не согласится на участие в переговорах по устаревшему формату, когда решения принимаются без ее непосредственного участия. Он подчеркнул, что важно понять: такие переговоры, где Украина сидит "лишним" участником, как это было раньше, не могут быть серьезными.