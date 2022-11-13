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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського спрогнозували, коли РФ наважиться на переговори та вивід військ з України

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія наважиться на справжні мирні переговори та вивід військ з України. Це станеться після деокупації Донецька або Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Д - деморалізація. Підтримка війни в РФ стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - написав Подоляк.

У Росії все частіше говорять про "дипломатію"

Зазначимо, що від російських чиновників на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській області все частіше стали говорити про "готовність до діалогу".

Так, після переходу Херсона під контроль України у російському МЗС заявили про "відкритість до переговорів" з українською владою нібито без "попередніх умов".

Що каже влада України

Втім, позиція України незмінна. Президент Володимир Зеленський заявив, він, як і наголошував раніше не буде говорити з нинішнім керівництвом РФ.

Він також наголосив, що для можливості цих переговорів росіяни мають виконати кілька чітких умов. Серед яких відновлення територіальної цілісності, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що все це не повториться.

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