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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского спрогнозировали, когда РФ решится на переговоры и вывод войск из Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия решится на мирные переговоры и вывод войск из Украины. Это произойдет после деоккупации Донецка или Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Д - деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мнение: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска ", - написал Подоляк.

В России все чаще говорят о "дипломатии"

Отметим, что от российских чиновников на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области все чаще стали говорить о готовности к диалогу.

Так, после перехода Херсона под контроль Украины в российском МИД заявили об "открытости к переговорам" с украинскими властями якобы без "предварительных условий".

Что говорят власти Украины

Впрочем, позиция Украины неизменна. Президент Владимир Зеленский заявил, он, как и подчеркивал ранее, не будет говорить с нынешним руководством РФ.

Он также подчеркнул, что для возможности переговоров россияне должны выполнить несколько четких условий. Среди них восстановление территориальной целостности, наказание каждого военного преступника и гарантии, что все это не повторится.

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Ирина ПодолякОфис президентаВойна России против Украины