На Зеленского составили два админпротокола из-за декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Материалы передадут в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что после вступления в должность президента Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Соответственно, Зеленский должен был сообщить об этом НАПК. Однако, не сделал этого.

Сегодня Владимир Зеленский сам признался в правонарушении и обратился с соответствующим заявлением в НАПК.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленского оштрафовали за нарушение карантина.