UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського сказали, якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На цьому етапі війни, коли російські війська концентрують на окупованих територіях свої резерви, Україна вимагає від союзників конкретики в наданні допомоги. А саме, йдеться про необхідність передачі авіації та далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів РФ на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги, куди можуть увійти далекобійні ракети.

Додамо, за даними МЗС, Україна наразі веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км. Для дипломатів нашої країни наразі ця тема є пріоритетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація УкраїниракетиВійськова допомога