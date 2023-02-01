В Зеленского сказали, в каком оружии нуждается Украина на текущем этапе войны

"Каждый этап войны нуждается в оружии. Концентрация резервов РФ на оккупированных территориях требует от Украины и партнеров конкретики. Поэтому: 1. Уже есть танковая коалиция (логистика, обучение, поставка). 2. Уже есть переговоры о предоставлении ракет повышенной дальности и штурмовой авиации",- написал он.

Напомним, что недавно мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи, куда могут войти дальнобойные ракеты.

Добавим, по данным МИД, Украина ведет переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью впечатления 300 км. Для дипломатов нашей страны эта тема является приоритетом.

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