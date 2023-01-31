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Україна обговорює розблокування передачі винищувачів та далекобійних ракет, - Кулеба

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 15:11
Україна обговорює розблокування передачі винищувачів та далекобійних ракет, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна наразі веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км. Для дипломатів нашої країни наразі ця тема є пріоритетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - сказав Кулеба.

Він наголосив, громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, які ми ще потребуємо.

"Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень", - акцентував Кулеба.

Міністр розповів, що наказав усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

"Впевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр оборони США Марк Еспер закликав терміново передати Україні винищувачі та ATACMS, щоб посприяти контрнаступу.

Додамо, раніше президент США Джо Байден сказав, що Штати не передаватимуть Україні винищувачі F-16.

При цьому в Польщі кажуть, що не обговорюють це питання, хоча й заявляли про готовність до такої передачі.

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