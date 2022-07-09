У Зеленского назвали главные условия Украины для окончания войны
Война, которую развязала Россия, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".
По его словам, Украина имеет три главных условия для завершения войны:
- территориальная целостность, поскольку любой анклав - это отложенная война;
- изоляция от России по линии границы (железный занавес);
- трансформация политической системы.
Подоляк считает, что при других условия война России против Украины будет продолжаться постоянно на других площадках и рынках.
"Мы должны понимать - или мы это заканчиваем, раз уже идет такая война. Или мы готовы и дальше идти в игру, вроде "Россия - цивилизационное государство"", - сказал Подоляк.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал условия для освобождения украинских территорий от оккупантов.
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