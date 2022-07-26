У Зеленського розповіли про цілі контроперації Україні в війні з Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк виклав план української спеціальної військової контроперації, що стане відповіддю на російську "спецоперацію" в Україні та "взяття Києва за три дні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

5. Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх".

Його план складається з 5 пунктів. А саме:

Як повідомлялось, раніше Подоляк заявляв, що війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.

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