У Зеленського розповіли про свій план звільнення захоплених територій

В Україні є свій план звільнення окупованих територій, саме по ньому будуть діяти і далі. План був затверджений верховним головнокомандувачем.

"Ми ж не можемо коментувати заяви Шойгу, бо вони трошки дивні. Давайте розставимо крапки над "і". Перше - у нас є свій план, затверджений верховним головнокомандувачем, у нас є свій сценарій звільнення територій. Сьогодні були створені адміністрації на лівому березі Херсонської області. Це означає, що ми будемо діяти по своєму плану і надалі", - заявив Подоляк.

За його словами є і друга складова. Росіянам було тяжко обороняти Херсон, бо туди складно було доставляти боєприпаси та інше, але протягом останніх тижнів вони туди довозили мобілізованих, вони мінували місто, створювали вогневі точки. Вони готували місто до жорсткої війни.

"Третя складова - для них принципово створити фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра, звідти втримати Херсон, а скоріш за все їм не вдасться його втримати, але якщо вони не можуть його втримати, то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега. Тобто вони все одно будуть жорстко пробувати втриматися в Херсонській області", - додав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента вважає, що всі заяви росіян, це більше інформаційно-пропагандистська компанія розрахована на внутрішній ринок РФ. Подоляк підкреслює, що у них все йде по плану, а план у них один - покинути всі захоплені території України. Тому своє суспільство вони готують до того, що це буде "перемога". Він додав, що коли росіяни вийдуть на лівий берег Дніпра, то це для них буде перемога, бо "зупинили переважаючі сили НАТО".

"Тому давайте так: ми йдемо по плану, створюємо адміністрації, ми просуваємось на південному та інших напрямках, ми будемо робити ту роботу, яку маємо робити, мінімізуючи втрати серед військових", - додав Подоляк.