У Зеленского рассказали о своем плане освобождения захваченных территорий

В Украине есть свой план освобождения оккупированных территорий, именно по нему будут действовать и дальше. План был утвержден верховным главнокомандующим.

"Мы же не можем комментировать заявления Шойгу, потому что они немного странные. Давайте расставим точки над "и". Первое - у нас есть свой план, утвержденный верховным главнокомандующим, у нас есть свой сценарий освобождения территорий. Сегодня были созданы администрации на левом берегу Херсонской области. Это значит, что мы будем действовать по своему плану и дальше", - заявил Подоляк.

По его словам, есть и вторая составляющая. Россиянам было тяжело оборонять Херсон, потому что туда сложно было доставлять боеприпасы и прочее, но в последние недели они туда довозили мобилизованных, они миновали город, создавали огневые точки. Они готовили город к жесткой войне.

"Третья составляющая - для них принципиально создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, оттуда удержать Херсон, а скорее всего им не удастся его удержать, но если они не могут его удержать, то они будут его максимально разрушать с левого берега. То есть они все равно будут жестко пытаться удержаться в Херсонской области", - добавил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента считает, что все заявления россиян, это больше информационно-пропагандистская компания, рассчитанная на внутренний рынок РФ. Подоляк подчеркивает, что у них все идет по плану, а план у них один - покинуть все захваченные территории Украины. Потому свое общество они готовят к тому, что это будет "победа". Он добавил, что когда россияне выйдут на левый берег Днепра, то это для них будет победа, потому что "остановили превосходящие силы НАТО".

"Поэтому давайте так: мы идем по плану, создаем администрации, мы продвигаемся на южном и других направлениях, мы будем делать ту работу, которую должны делать, минимизируя потери среди военных", - добавил Подоляк.