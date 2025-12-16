У Зеленського розповіли подробиці про розміщення сил підтримки "Коаліції рішучих"

Відповідаючи на питання, чи викристалізувалися гарантії безпеки або певні важелі, на які готова піти Європа задля встановлення справедливого та тривалого миру в Україні, він зазначив, що лідери країн ЄС вже напрацювали певний формат взаємодії з Україною.

"Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі "Коаліції рішучих" – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки", - заявив Жовква.

За його словами, європейська сторона визначилась з конкретикою. Він також зазначив, що американська сторона зі свого боку говорила про гарантії безпеки і це детально проговорювалося під час зустрічі, робота над цим триває.

"Ми чітко розуміємо, хто з європейських країн в яких форматах може допомагати Україні зберігати мир. Адже такий формат працюватиме після того, як буде досягнуте перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", - підкреслив заступник керівника ОП.