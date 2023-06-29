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У Зеленського розповіли, за якої умови президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс

Фото: заступник голови ОП Ігор Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. Однак це відбудеться лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

За його словами, наразі є мінімальні умови присутності Зеленського на саміті Альянсу. Жовква послався на промову президента у парламенті, коли той заговорив про важливість мужності в сучасному світі.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", - сказав він.

Також Жовква додав, що Зеленському "немає сенсу й не буде часу їхати" на саміт у Вільнюсі, якщо там "не буде результату".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Рік тому, під час повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Вже 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Україна, зі свого боку, очікує отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу і гарантії безпеки.

Як відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пріоритетом для Альянсу зараз є допомога Україні для перемоги у війні.

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