RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского рассказали, при каком условии президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс

Фото: заместитель председателя ОП Игорь Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе. Однако это произойдет только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

По его словам, есть минимальные условия присутствия Зеленского на саммите Альянса. Жовква сослался на речь президента в парламенте, когда тот заговорил о важности мужества в современном мире.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", - сказал он.

Также Жовква добавил, что Зеленскому "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Год назад во время полномасштабного вторжения РФ Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Уже 11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Украина, со своей стороны, ожидает получить от Альянса сигнал, в том числе четкий график вступления и гарантии безопасности.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВладимир Зеленский