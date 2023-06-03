У Зеленського розповіли, коли Україна вступить в ЄС і НАТО

Україна стане членом НАТО і Євросоюзу раніше, ніж на це всі очікують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв'ю Дмитру Комарову.

"Я думаю (вступ України в ЕС і НАТО, - ред.), відбудеться набагато раніше, ніж усі вважають. Сьогодні вже ніхто не обговорює, що можливо чи неможливо. Сьогодні обговорюють, як і коли [Україна стане членом Євросоюзу]", - заявив Єрмак.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Україна наголошує, що на саміті Альянсу у Вільнюсі чекає від НАТО політичного рішення щодо термінів чи чіткого плану членства. При цьому в НАТО поки що не поспішають з обіцянками.

Так, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що всі члени хочуть бачити Україну в НАТО, однак, за його словами, пріоритетом залишається допомога Україні у війні.

Додамо також, що Україна хоче отримати гарантії безпеки НАТО. За даними західних ЗМІ, у НАТО обговорюється кілька "механізмів безпеки". Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес також підтвердив цю інформацію.

Детальніше про те, що Україна хоче отримати на літньому саміті НАТО і чого чекати від альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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