ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського розповіли, коли Україна вступить в ЄС і НАТО

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 20:11
У Зеленського розповіли, коли Україна вступить в ЄС і НАТО Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Україна стане членом НАТО і Євросоюзу раніше, ніж на це всі очікують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв'ю Дмитру Комарову.

"Я думаю (вступ України в ЕС і НАТО, - ред.), відбудеться набагато раніше, ніж усі вважають. Сьогодні вже ніхто не обговорює, що можливо чи неможливо. Сьогодні обговорюють, як і коли [Україна стане членом Євросоюзу]", - заявив Єрмак.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Україна наголошує, що на саміті Альянсу у Вільнюсі чекає від НАТО політичного рішення щодо термінів чи чіткого плану членства. При цьому в НАТО поки що не поспішають з обіцянками.

Так, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що всі члени хочуть бачити Україну в НАТО, однак, за його словами, пріоритетом залишається допомога Україні у війні.

Додамо також, що Україна хоче отримати гарантії безпеки НАТО. За даними західних ЗМІ, у НАТО обговорюється кілька "механізмів безпеки". Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес також підтвердив цю інформацію.

Детальніше про те, що Україна хоче отримати на літньому саміті НАТО і чого чекати від альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Андрій Єрмак Евросоюз
NEWS
ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області