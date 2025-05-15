У Зеленського розповіли, коли делегація прибуде до Стамбула

Переговори України та Росії

Нагадаємо, Україна і Росія можуть сьогодні або завтра провести перші переговори за три роки. Вони обговорять можливість перемир'я на 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню є першою метою для України. Тоді вже можна буде обговорювати інші питання, які стосуються завершення війни.

Голова держави пропонував, щоб у Стамбулі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Але Росія відправила на переговори з Україною своїх рядових чиновників.

При цьому, за словами Зеленського, делегацію України все одно очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Детальніше про можливі переговори - в матеріалі РБК-Україна.

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