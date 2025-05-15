У Зеленского рассказали, когда делегация прибудет в Стамбул

Переговоры Украины и России

Напомним, Украина и Россия могут сегодня или завтра провести первые переговоры за три года. Они обсудят возможность перемирия на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня является первой целью для Украины. Тогда уже можно будет обсуждать другие вопросы, которые касаются завершения войны.

Глава государства предлагал, чтобы в Стамбуле он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Но Россия отправила на переговоры с Украиной своих рядовых чиновников.

При этом, по словам Зеленского, делегацию Украины все равно возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Детальнее о возможных переговорах - в материале РБК-Украина.

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