У Зеленського розповіли, як Трамп може натиснути на Путіна для закінчення війни

"Це тарифні обмеження - підвищення мит на російські метали, добрива та інші товари. Посилення вторинних санкцій проти компаній, що допомагають РФ обходити обмеження, блокування нових банків, конфіскація активів і обмеження доступу до критичних технологій також мають стати частиною стратегії. Подальші санкції - це ключовий важіль для примусу Кремля до справедливих переговорів", - перелічує Власюк.

Однак пріоритетом, за його словами, має стати скорочення нафтогазових доходів РФ через протидію тіньовому флоту, жорсткіший контроль за стелею цін і підвищення собівартості видобутку.

Нагадаємо, після інаугурації Трамп пригрозив Росії новими митами, тарифами та санкціями, якщо Путін не припинить війну проти України.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, якщо Трамп хоче примусити Путіна прийти до миру, у нього це вдасться. За словами Зеленського, риторика Трампа стосовно Путіна та переговорів є справедливою.

Крім того, Трамп 2 лютого заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів, зокрема, з Україною, Росією та "різними сторонами".