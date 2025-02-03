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Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

У Зеленского рассказали, как Трамп может надавить на Путина для окончания войны

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Возможности президента США Дональда Трампа для усиления давления на Владимира Путина остаются значительными. Приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов Москвы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Это тарифные ограничения - повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары. Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокирование новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции - это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", - перечисляет Власюк.

Однако приоритетом, по его словам, должно стать сокращение нефтегазовых доходов РФ через противодействие теневому флоту, более жесткий контроль за потолком цен и повышение себестоимости добычи.

Напомним, после инаугурации Трамп пригрозил России новыми пошлинами, тарифами и санкциями, если Путин не прекратит войну против Украины.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, если Трамп хочет принудить Путина прийти к миру, у него это удастся. По словам Зеленского, риторика Трампа в отношении Путина и переговоров является справедливой.

Кроме того, Трамп 2 февраля заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров, в частности, с Украиной, Россией и "различными сторонами".

 

 

Подробнее о давлении на Россию читайте в материале РБК-Украина"Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры".

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