У Зеленського розповіли, як розірвати "тандем" Ірану з Росією

Іран планує збільшити постачання зброї до Росії . Щоб цього уникнути треба назавжди відмовитись від алгоритму "непрацюючих санкцій" та "недіючих резолюцій ООН".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника Офісу президента Михайла Подоляка.

На його думку, важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів - знищення виробництв та арештів постачальників.

"Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій", - вважає Подоляк.

Як повідомлялось, Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів східного краю Європи до Індійського океану, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

Нагадаємо, влада Бельгії вслід за Люксембургом дала "зелене світло" на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

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