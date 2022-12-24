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У Зеленського розповіли, як розірвати "тандем" Ірану з Росією

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Іран планує збільшити постачання зброї до Росії. Щоб цього уникнути треба назавжди відмовитись від алгоритму "непрацюючих санкцій" та "недіючих резолюцій ООН".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій", - вважає Подоляк.

На його думку, важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів - знищення виробництв та арештів постачальників.

Як повідомлялось, Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів східного краю Європи до Індійського океану, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

Нагадаємо, влада Бельгії вслід за Люксембургом дала "зелене світло" на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

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