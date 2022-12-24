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У Зеленского рассказали, как разорвать "тандем" Ирана с Россией

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Иран планирует увеличить поставки оружия в Россию. Чтобы этого избежать надо навсегда отказаться от алгоритма "неработающих санкций" и "недействующих резолюций ООН".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника Офиса президента Михаила Подоляка.

"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт международных санкций", - считает Подоляк.

По его мнению, важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам - уничтожению производств и арестам поставщиков.

Как сообщалось, Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут на 3 тысячи километров восточного края Европы в Индийский океан, который позволит им меньше зависеть от иностранных санкций.

Напомним, власти Бельгии вслед за Люксембургом дали "зеленый свет" на размораживание активов на счетах российского Национального расчетного депозитария.

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