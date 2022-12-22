Дві країни ЄС розморозили частину російських активів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів Бельгії та Люксембургу .

Міністерство фінансів Люксембургу 20 грудня випустило генеральну ліцензію, яка дає можливість розблокувати активи російських інвесторів, які зберігаються на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) у міжнародному депозитарії Clearstream (зареєстрований у Люксембурзі).

Сьогодні, 22 грудня, дозвіл на розблокування російських активів дав уряд Бельгії. Російські активи зберігались на бельгійській Euroclear. Ясності у процедурі повернення грошей у брокерів, інвесткомпаній та НРД поки що немає. Однак часу, щоб розібратися, у них небагато - розморожування діє до 7 січня 2023 року. Загалом у міжнародних депозитаріях зависли активи російських інвесторів приблизно на 6 трильйонів рублів.

Як зазначає партнер адвокатського бюро NSP Сергій Гландін аналогічне рішення може ухвалити регулятор Німеччини.

Санкції ЄС проти Національного розрахункового депозитарію діяли з 3 червня, проте фактично російські інвестори зіткнулися з обмеженнями на отримання дивідендів та купонів з іноземних акцій ще раніше - вони перестали ходити після руйнування "мосту" між НРД, з одного боку, та Euroclear та Clearstream - з іншого.