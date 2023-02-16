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У Зеленського розповіли, як може виглядати фіналізація війни

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Четвер 16 лютого 2023 22:16
У Зеленського розповіли, як може виглядати фіналізація війни Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Фіналізація війни в Україні буде мати вигляд повернення до кордонів 1991 року з побудовою іншого формату безпеки та політико-культурного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час Kyiv Jewish Forum.

На його думку, фінал війни у будь-якому випадку буде таким, як потрібно Україні.

"Ми будемо мати десять-п'ятнадцять років для того, щоб побудувати інший формат безпеки в Європі. Цей формат має бути загальним для Європи, континенту і містить той чи інший військовий загальний альянс, куди у тому числі увійде Україна", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що в момент після війни Україна отримає певний проміжок часу, коли вона матиме підвищену суб'єктність і зможе ініціювати будь-які програми.

"Для України це буде фундаментально важливий час відразу після війни. Але це буде вікно можливостей не дуже довго. Ми маємо ним максимально швидко скористатися", - вважає він.

Однією з головних складових повоєнного періоду він бачить ментальну перебудову України. Це буде відхід від радянської спадщини і побудову іншого типу держави - більш прозорої, з меншою бюрократією та меншою корупцією.

"Друга складова - відносини на рівні країни-суб'єкта Східної Європи чи на рівні Європи. Це інший формат безпеки регіональної чи навіть загальноєвропейської. Це інший формат проговорення і роботи з ризиками, які йдуть від таких країн, наприклад, як Росія, Іран чи Північна Корея", - вважає радник голови ОП.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Своєю чергою, екс-командувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал Стенлі МакКрістал під час форуму заявив, що російська агресія в Україні увійшла у нову фазу.

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