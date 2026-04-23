У Зеленського розкрили пріоритети на 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Фінансовий сектор та криптовалюти

За його словами, основним напрямком у новому пакеті санкцій стане витіснення російських фінансових установ зі світового ринку.

План передбачає суттєве розширення переліку підсанкційних банків. Окрему увагу приділять цифровій економіці, а саме - остаточному перекриттю каналів використання криптовалют для обходу вже чинних обмежень.

Енергетика та технологічний контроль

У сфері енергетики пріоритетом залишається посилення ембарго, зокрема через обмеження морського експорту російської нафти та нафтопродуктів.

Паралельно з цим планується вдосконалити механізми відстеження компонентів для зброї.

"Ми працюємо над посиленням технологічного контролю та вдосконаленням механізмів відстеження компонентів для зброї, щоб унеможливити потрапляння товарів подвійного призначення до агресора", - підкреслив Власюк.

Персональні санкції

"Триватиме робота над персональними санкціями щодо представників великого бізнесу, олігархів та патріархів, які досі уникали обмежень, попри їхній безпосередній внесок у фінансування воєнного бюджету РФ", - зазначив уповноважений президента.